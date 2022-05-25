Под пули или в тюрьму. Мотивация ВСУ на исходе

Решение командования ВСУ отправить в СИЗО бойцов 115-й бригады за отказ вести боевые действия из-за отсутствия снабжения ударят по мотивации остальных националистических подразделений, заявил капитан первого ранга, военный эксперт Василий Дандыкин.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Растущее возмущение

Реакция в войсках на отправку бойцов в СИЗО будет самая негативная. Насколько мне известно, там были территориальные батальоны, которые послали на фронт. Обычно они формируются, чтобы совершать диверсии в тылу, рядом с приграничными областями. Мы знаем о протестах жен, матерей тех, кто был призван. На Западной Украине, которая, казалось бы, оплот. Тем не менее они возмущены — и есть причины.

Украина скрывает потери на фронте, объявляет погибших пропавшими без вести, потому и такая история. Говорят, готовится указ, который позволит командирам расстреливать тех военных, готовых сдаться в плен или дезертировать.

Напоминает ситуацию апреля-мая 1945 года, когда фашисты вешали бойцов, которые воевали в Сталинграде и под Москвой, чтобы поднять боевой дух остальных. Но это, как известно, ни к чему не привело

На Украине тоже ситуация ни к чему не приведет, а нанесет непоправимый ущерб для войск, которые находятся в Донбассе. Конечно же, связь есть, люди знают, что у тех, кто призывает их погибать за Родину, родственники за границей.

Источник фото: РИА «Новости»

Остальные протестуют по городам Европы, катаясь на шикарных машинах с набитыми валютой карманами. Все это не добавляет войскам моральной устойчивости.

Удар [был] нанесен, когда сдался полк «Азов»* и примкнувшие к ним остатки морской пехоты. Думаю, что те, кто находится в районе населенных пунктов Донбасса, будут думать, как им воевать и что делать.

Одно дело митинговать, а другое — погибать

Украинцев с запада страны много в Киеве, на руководящих постах, в процентном соотношении в войсках ВСУ их, конечно, меньшинство. Мне в свое время довелось учиться во Львове в военном училище. Это очень прагматичные люди, по ментальности ближе к полякам — только бизнес, ничего личного. Многие оттуда работали не только в России, но и в странах Евросоюза: Италии, Польше.

Источник фото: РИА «Новости»

Поэтому на Западной Украине жены тех, кого призывают, выступают против того, чтобы их отправляли [на фронт]. Как говорится, одно дело митинговать, а другое дело — погибать.

Западная Украина, как и Прибалтика, жила гораздо лучше, потому что туда вкладывали все средства, отрывая от других республик. Мы видели, какие дома там были в 80-е годы.

Западные украинцы считают, что за страну должны умирать другие, люди низшего сорта. Из Полтавы, Херсона. Включая жителей тех территорий, которые сейчас освобождает наша армия

Вопрос времени

Думаю, подвижки на фронте произойдут. Министр обороны сказал, что главное — беречь мирное население, города, инфраструктуру, которые нужно будет восстанавливать. Нужно беречь бойцов и командиров.

Поэтому мне было приятно, что город Светлодарск был взят неразрушенным. Украина дальше будет пытаться это сделать. Они де-факто признали, что это не их территории, потому и пытаются все там разрушить.

Источник фото: РИА «Новости»

Это очень важный момент: так делали фашисты. Думаю, что Россией будет сделано все, чтобы избежать разрушений и гибели мирного населения. Конечно, работают артиллерия, ракетные войска, авиация. Усиливаются группировки, больше проблем будет с ликвидацией группировки по направлению к Славянску и Краматорску.

Думаю, это вопрос времени, причем не столь длительного, какое многим кажется

Генштаб Украины это понимает, но политическое руководство в лице Зеленского приказывает стоять до последнего солдата. Самое главное для нас — сохранить жизни мирного населения ЛНР и ДНР, других территорий, а также избежать потерь со стороны союзных войск.

*Националистический батальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.