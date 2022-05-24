Бригада украинских нацистов загремела в СИЗО. Солдаты отказались воевать

Командование украинских неонацистских войск отправило в СИЗО бойцов 116-й бригады по обвинению в дезертирстве. Об этом рассказал один из военнослужащих, видео завирусилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как военные стоят в тесном дворе без оружия.

«115-я бригада. Нас называют дезертирами», — заявил он.

В украинских СМИ появилась информация, что солдаты отказались вести боевые действия из-за отсутствия снабжения тяжелой техникой и подкрепления.

Ранее бойцы записали обращение к командованию ВСУ, объяснив, что отказывается воевать в Северодонецке из-за отсутствия технической возможности. Боевики считают, что руководство отправляет их на верную смерть.

Ранее сдавшийся в плен войскам Донбасса военнослужащий Украины сообщил, что командование объявляло дезертирами погибших под обстрелами бойцов.