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    24 мая 2022, 16:38

    Бригада украинских нацистов загремела в СИЗО. Солдаты отказались воевать

    Бригаду ВСУ отправили в СИЗО по обвинению в дезертирстве

    Максим Зинкин

    Командование украинских неонацистских войск отправило в СИЗО бойцов 116-й бригады по обвинению в дезертирстве. Об этом рассказал один из военнослужащих, видео завирусилось в социальных сетях.

    Бригада украинских нацистов загремела в СИЗО. Солдаты отказались воевать

    На кадрах видно, как военные стоят в тесном дворе без оружия.

    «115-я бригада. Нас называют дезертирами», — заявил он.

    В украинских СМИ появилась информация, что солдаты отказались вести боевые действия из-за отсутствия снабжения тяжелой техникой и подкрепления.

    Ранее бойцы записали обращение к командованию ВСУ, объяснив, что отказывается воевать в Северодонецке из-за отсутствия технической возможности. Боевики считают, что руководство отправляет их на верную смерть.

    Ранее сдавшийся в плен войскам Донбасса военнослужащий Украины сообщил, что командование объявляло дезертирами погибших под обстрелами бойцов.