«Почувствовал на своей шкуре». Украинский военнопленный обратился к сослуживцам

Ополчение Донбасса хорошо относится к плененным украинским националистам, кормит и поит. Об этом попавший в плен военнослужащий Украины заявил в обращении к сослуживцам.

«Ребят, я попал в плен, ко мне относятся хорошо, кормят и поят. Меня никто не режет и не бьет», — рассказал он.

По словам военного, украинская армия воюет не Россией, а с ополчением Донбасса.

«Мы ведем борьбу с людьми, которые из Донецка, Луганска, которые стали на свой народ. Я это лично увидел своими глазами и почувствовал на своей шкуре. Относятся ко мне нормально, это не звери», — заявил он.

Военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что в сложившейся ситуации у украинских силовиков нет иного выхода, кроме как сдаться или погибнуть.