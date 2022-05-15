15 мая 2022, 15:22
«Почувствовал на своей шкуре». Украинский военнопленный обратился к сослуживцам
Украинский военнопленный рассказал о хорошем отношении в плену
Ополчение Донбасса хорошо относится к плененным украинским националистам, кормит и поит. Об этом попавший в плен военнослужащий Украины заявил в обращении к сослуживцам.
«Ребят, я попал в плен, ко мне относятся хорошо, кормят и поят. Меня никто не режет и не бьет», — рассказал он.
По словам военного, украинская армия воюет не Россией, а с ополчением Донбасса.
«Мы ведем борьбу с людьми, которые из Донецка, Луганска, которые стали на свой народ. Я это лично увидел своими глазами и почувствовал на своей шкуре. Относятся ко мне нормально, это не звери», — заявил он.
Военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что в сложившейся ситуации у украинских силовиков нет иного выхода, кроме как сдаться или погибнуть.