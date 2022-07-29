Почти 500 человек эвакуировали в Россию из Харьковского района

Обстрелы со стороны ВСУ вынудили жителей Харьковского района покинуть свои дома и перебраться в Россию, рассказали в администрации Харьковской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

Украинские солдаты 20 июля обстреляли жилые дома и разбомбили склад с гуманитарной помощью в Казачьей Лопани. После этого было решено эвакуировать людей. В Белгородскую область выехали 500 человек.

«Украина не оставляет людям иного выбора, обстреливая и разрушая их дома, им приходятся уезжать», — заявил собеседник из администрации.

Военнослужащие ВС РФ совместно с бойцами ЛНР и ДНР освобождают территорию Донбасса от украинских националистов. На территориях, взятых под контроль, в оборот вводят российский рубль. Кроме того, местных жителей поддерживают материально, выплачивая им пособия. В настоящий момент российские военные вытесняют ВСУ под Артемовском.