ВКС России за сутки уничтожили до 70 единиц живой силы ВСУ под Артемовском
Удар ВКС РФ по дислокации ВСУ около Артемовска уничтожил свяше пяти единиц бронетехники
ВКС России за последние сутки нанесли прицельный удар по временной дислокации противника под Артемовском, в результате чего ВСУ понесли потери в бронетехнике и живой силы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства.
«Уничтожено до 70-ти человек личного состава и более пяти единиц бронетехники», — сообщил он.
По его словам, эту задачу выполнили с помощью удара высокоточных ракет воздушного базирования ВКС России. Боеприпасы направили на пункт временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады. Он располагался недалеко от населенного пункта Артемовск.
Также Конашенков поделился успешным выполнением задач спецоперации России на Украине этим подразделением и в других регионах кампании. По его словам, за последние сутки противник лишился сил батальона 60-й пехотной бригады ВСУ. Это подразделение находилось в районе населенного пункта Тополиное Херсонской области. Конашенков сообщил, что ВС России в этом регионе обезвредили свыше 130 военнослужащих, причисленных к батальону 60-й пехотной бригады ВСУ.