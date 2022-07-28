ВКС России за сутки уничтожили до 70 единиц живой силы ВСУ под Артемовском

ВКС России за последние сутки нанесли прицельный удар по временной дислокации противника под Артемовском, в результате чего ВСУ понесли потери в бронетехнике и живой силы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Уничтожено до 70-ти человек личного состава и более пяти единиц бронетехники», — сообщил он.

По его словам, эту задачу выполнили с помощью удара высокоточных ракет воздушного базирования ВКС России. Боеприпасы направили на пункт временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады. Он располагался недалеко от населенного пункта Артемовск.

Также Конашенков поделился успешным выполнением задач спецоперации России на Украине этим подразделением и в других регионах кампании. По его словам, за последние сутки противник лишился сил батальона 60-й пехотной бригады ВСУ. Это подразделение находилось в районе населенного пункта Тополиное Херсонской области. Конашенков сообщил, что ВС России в этом регионе обезвредили свыше 130 военнослужащих, причисленных к батальону 60-й пехотной бригады ВСУ.