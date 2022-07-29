Со 2 марта на Украину, в Донецкую и Луганскую народные республики доставили 49,3 тысячи тонн гуманитарной помощи и провели 1379 акций, сообщили в Минобороны.

За последние сутки российская сторона провела пять гуманитарных акций, в том числе в Запорожской и Харьковской областях. Местным жителям передали 421,4 тонны продуктов и товаров первой необходимости.

Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины. На перешедших под контроль союзных войск территориях в оборот вводят российский рубль, население получает финансовую поддержку. ВС РФ и бойцы Донбасса теснят украинских солдат под Авдеевкой.