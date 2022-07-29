29 июля 2022, 23:48
Почти 50 тысяч тонн гуманитарной помощи доставили в Донбасс и на Украину из России
Минобороны РФ: в республики Донбасса и на Украину доставили почти 50 тонн гумпомощи
Со 2 марта на Украину, в Донецкую и Луганскую народные республики доставили 49,3 тысячи тонн гуманитарной помощи и провели 1379 акций, сообщили в Минобороны.
За последние сутки российская сторона провела пять гуманитарных акций, в том числе в Запорожской и Харьковской областях. Местным жителям передали 421,4 тонны продуктов и товаров первой необходимости.
Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины. На перешедших под контроль союзных войск территориях в оборот вводят российский рубль, население получает финансовую поддержку. ВС РФ и бойцы Донбасса теснят украинских солдат под Авдеевкой.