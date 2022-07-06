Побег иностранных наемников с Украины спрогнозировали в России

Иностранные наемники могут отказаться от работы на Украине и бежать из страны после того, как российская армия разгромила один из их временных пунктов дислокации. Такое мнение в эфире «360» высказал эксперт по безопасности Роман Насонов.

По его словам, российским военным сопутствовала удача, когда удалось поразить пункт нахождения иностранных наемников среди подразделений 93-й бригады на харьковском направлении.

«Я думаю, после этого будут двухсотые, трехсотые, которые будут уезжать и которые будут значительно уменьшать порыв иностранных наемников пребывать на территории Украины. Особенно ценно, что минимизируются потери. Это позволяет качественно выполнить стоящие перед подразделениями, частями, объединениями задачи», — сказал Насонов.

По его мнению, средний темп наступления российских сил выдержан, тактические задачи вовремя решаются.

«Огневое поражение осуществляется по заданным районам и дает высокий эффект и результат, о чем говорит некоторая суетливость укрофашистского руководства. В эти сутки количество уничтоженных ПВО нашими установками противовоздушной обороны БПЛ несколько больше среднего. Это говорит о том, что после неприятностей, которые были в Курске и Белгородской области, сделаны соответствующие выводы и надежность прикрытия наших рубежей выросла», — заявил он.

Минобороны РФ утром 6 июля сообщило об уничтожении российскими военными пункта временной дислокации подразделений иностранных наемников в селе Лиманы на Украине.