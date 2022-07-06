Пункт расположения иностранных наемников уничтожили под Николаевом

Российские войска ударами высокоточного оружия уничтожили радиолокационную станцию наведения зенитно-ракетной системы С-300, расположенной в районе села Широколановка Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что также уничтожен пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в селе Лиманы.

Кроме того в районе сел Николаевка и Снегиревка российский истребитель Су-35 в ходе воздушного боя сбил два вертолета Ми-24 и один самолет Су-25 воздушных сил Украины.

С начала проведения специальной военной операции противник лишился 232 самолетов, 137 вертолетов, 1462 беспилотников, 353 зенитно-ракетных комплексов, 3915 танков и бронированных машин, 720 реактивных систем залпового огня, а также более трех тысяч орудий артиллерии и минометов.