Победа ближе, чем кажется

Первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в спецоперации на Украине, сообщило Минобороны. Эксперт по безопасности, член КС Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов рассказал, в чем значение этой проверки, и выделил наиболее важные события спецоперации.

Далее — его речь.

В течение данных суток было посещение начальником Генштаба, генералом армии Валерием Герасимовым штаба группировки, проводящей спецоперацию. Предыдущим посещением министра обороны ордена вручены, звания присвоены. Сейчас настоящий профессионал, начальник генштаба, судя по всему, уточняет и, наверное, утверждает задачи на предстоящую активную фазу наступательных боевых действий.

Украинским неонацистам стоит бояться факта прибытия начальника генштаба, военного умницы, профессионала, способного совершенно перестроить боевые порядки и, предполагаю, обеспечить успех на любом из направлений боестолкновения.

О запуске Соединенными Штатами ракеты с военными спутниками

За сутки американцы запустили два военных спутника, оба имели прямое направление на использование в интересах ВСУ в районе спецоперации. Один из спутников имеет четкую задачу: фокусировать картинку тех или иных боестолкновений и, судя по всему, транслировать не только американцам, но и, наверное, украинцам. Предназначение второго спутника фактически закрыто. Есть смысл опасаться и понимать, что данные действия могут значительно усложнить вопросы боестолкновения.

О контрбатарейной борьбе



В отчете, который генерал Конашенков довел до всех заинтересованных, снова выступает термин «контрбатарейная борьба». Российские артиллерийские подразделения и соединения на этот раз стали применять не только обычные боеприпасы, но и высокоточное оружие. Это те виды боеприпасов, которые по всей траектории имеют вероятность поражения более 90%: девять из 10 снарядов попадают в цель. Бороться с такими видами боеприпасов невозможно. Я думаю, сейчас будет очень серьезное и результативное подавление артиллерийских подразделений, если они вдруг еще осмелятся провести контрбатарейную борьбу.

Об ударе ВС России по ангарам с западным оружием в Кременчуге

Мы ежесуточно констатируем запуск по мирным городам нескольких сотен боеприпасов. Четко понимая и точно аргументируя, что внутри этих населенных пунктов нет воинских подразделений, соединений, а также скопления боевых действий. Как только единожды к конкретному месту мы запустили высокоточное оружие — именно высокоточное, — которое качественно поразило место хранения боевой техники и ремонта, этому мгновенно придали такое внимание, которое было почти сразу отражено на Совете Безопасности ООН.

О последних достижениях ВС России

В течение суток три батальона 10-й и 72-й бригад ВСУ были истреблены до численности менее 50%. Данные подразделения не способны выполнять ни одну из задач без докомплектования. Это цифры только в личном составе, а количество пораженной техники превышает соотношение личного состава к боевой технике. Подразделениям ВСУ совсем не просто сейчас обороняться на харьковском направлении.

Золотаревка полностью освобождена, но это небольшая тактическая задача.