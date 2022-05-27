Генпрокуратура ЛНР сообщила об ударе ВСУ ракетой «Точка-У» по Сватово. Есть жертвы

Украинские военные нанесли удар ракетой «Точка-У» по поселку городского типа Сватово в Луганской Народной Республике. В результате погибли два мирных жителя, еще восемь человек получили ранения, заявили в Генпрокуратуре ЛНР.

«Вооруженные формирования Украины нанесли удар тактическим ракетным комплексом „Точка-У“ по Сватово. В результате падения осколков ракеты погибли два человека, восемь получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram.

Сотрудники Генпрокуратуры выехали на место, чтобы зафиксировать последствия обстрела. Более подробная информация об атаке ВСУ уточняется.

В середине марта украинские военные выпустили «Точку-У» по Донецку. Ракету удалось сбить, но ее обломки упали на улицах Артема и Университетская, расположенных в центре столицы ДНР.

Глава республики Денис Пушилин тогда заявил, что жертв могло быть больше, если бы ракету не сбили. Тогда в результате обстрела погибли более 20 человек, 23 мирных жителя были ранены.