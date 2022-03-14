Число пострадавших при обстреле Донецка «Точкой-У» увеличилось до 23

По последним данным, в результате падения обломков ракеты «Точка-У» над Донецком пострадали 23 человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики.

До этого сообщалось о 20 погибших и 18 пострадавших. По информации Донецкого агентства новостей, обломки баллистической ракеты «Точка-У» упали около отделения банка, где в этот момент находились десятки людей, прежде всего пенсионеры.

«По состоянию на 12:42, еще пять пострадавших доставлены в учреждения здравоохранения, из которых один ребенок», — сказали в ведомстве.

На место происшествия приехали сотрудники МЧС, а также скорой помощи.

Ракету «Точка-У» сбили над Донецком днем 14 марта. Части ракеты упали в центральной части города — на улицах Артема и Университетская.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, количество жертв в Донецке было бы больше, если бы ракета «Точка-У» не была бы сбита силами республики.