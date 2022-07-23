Генсек ООН осудил атаку по порту Одессы

Ракетная атака, которая, по сообщениям СМИ, якобы была произведена по порту Одессы, является неприемлемой. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, написали РИА «Новости». При этом в комментарии заместителя официального представителя главы ООН Фархана Хака ничего не сказано, о каких сообщениях и каких ударах идет речь.

«Полное выполнение своих обязательств со стороны Украины, России и Турции является обязательным», — говорится в сообщении.

По словам Гутерриша, экспорт украинского зерна является важным фактором для облегчения страданий миллионов нуждающихся людей и решения мирового продовольственного кризиса.

Днем в Сети появилась информация, что по порту в Одессе нанесли ракетный удар. Глава турецкого Министерства обороны Хулуси Акар заявил телеканалу NTV, что с ним связались российские коллеги и заверили, что не имеют отношения к атаке.

«Российские военные сообщили нам, что они непричастны к атаке на порт Одессы», — заявил Акар.

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом Стамбул, где подписал документ о содействии вывозу зерна с Украины и отмене ограничений для поступления российских продуктов на мировой рынок.