Спецоперация 28 августа 2023, 12:56 Пленный украинский капитан раскрыл план марша ВСУ на Мелитополь за 12 дней Пленный капитан: ВСУ не взяли Мелитополь из-за хорошей подготовки ВС России РИА «Новости»

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Украинское командование в самом начале контрнаступления поставило задачу за 12 дней дойти до Мелитополя, который стал административной столицей Запорожской области. Однако слабая подготовка и мотивация ВСУ, а также серьезная российская оборона разрушили планы киевского режима. Об этом РИА «Новости» рассказал пленный украинский капитан Евгений Низовцев.

«Готовили документы, готовили карты. Постоянно вызывали на совещания, доводили какие-то решения», — указал капитан ВСУ.

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Летом текущего года Низовцев командовал ротой в составе 116-й механизированной бригады. По его словам, подготовка к контрнаступлению началась под конец весны.

Пленный указал, что общий замысел заключался в том, чтобы «в течение 12 дней дойти до Мелитополя». Однако система обороны ВС России не дала осуществить задуманное.

Задачей подразделения Низовцева было выдвижение в район Вербового, чтобы дождаться там инженерных машин, которые должны были пробить проходы в российских минных полях. После этого военные хотели дойти до следующего села и пропустить через свои позиции 117-ю бригаду.

Однако рота Низовцева оказалась в огненном мешке. Не дойдя до выполнения задачи, его подразделение потеряло около четырех машин. Сам капитан получил тяжелые ранения.

По мнению украинского военного, контрнаступление ВСУ провалилось из-за плохой подготовки армии Украины и ее низкого морального состояния. Уставшие солдаты, по его словам, употребляли алкоголь и наркотики.

Еще одним важным фактором провала украинских планов стало хорошее укрепление обороны российской армии.

«Минные поля, танковые рвы и вот эти „зубы дракона“ действительно являются очень серьезной проблемой», — подчеркнул Низовцев.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин указал на отсутствие реального контрнаступления ВСУ. По его словам, Вооруженные силы Украины не могут противостоять России, поэтому для армии Украины начала складываться тупиковая ситуация.