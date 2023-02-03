Спецоперация 03 февраля 2023, 07:44 Пленный украинский боец признался в убийстве мирных жителей под Волновахой Пленный украинский боец Симбирский признался в убийстве 9 человек под Волновахой РИА «Новости»

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Находящийся в плену у России украинский солдат Вячеслав Симбирский сознался в убийстве девяти мирных жителей в Волновахском районе Донецкой Народной Республики в марте 2022 года. Об этом боец ВСУ рассказал РИА «Новости».

По его словам, в прошлом марте он в составе украинской армии столкнулся в селе Новопетряковка Волновахского района с российской колонной. Тогда солдаты Вооруженных сил Украины потерпели поражение и отступали. Симбирский вспомнил, что когда он и его товарищи убегали, двое гражданских появились у них на дороге.

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«Я с испуга выпустил по ним очередь — два мужчины, я не знаю, почему они выбежали на дорогу», — заявил пленный.

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Позже на окраине села он два раза открыл огонь из РПГ по жилому дому. Когда здание осматривали, то нашли в одной из квартир семь тел — четырех мужчин и трех женщин.

Украинский солдат раскрыл, что родился в Кривом Роге, служил в ВСУ по контракту, а в октябре 2022 года сдался в плен. Ранее в интервью агентству он сообщил, что военный медик перед боем давал военнослужащим Вооруженных сил Украины наркотики.