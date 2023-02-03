Мир 03 февраля 2023, 05:27 Украинский пленный рассказал, как медик раздавал ВСУ наркотики Украинский военнопленный: медик ВСУ раздавал бойцам перед боем наркотики Pxhere

Читать 360tv в

Украинский военный медик перед боем раздавал наркотики бойцам ВСУ. Такие действия он объяснял необходимостью сделать военнослужащих «боеспособными». Об этом, как сообщило РИА «Новости», рассказал украинский военнопленный Вячеслав Симбирский.

Военнопленный отметил, что медика звали Федорович, и Симбирский видел его впервые. По словам украинского военного, в марте 2022 года медик обратился к 15-20 бойцам ВСУ.

Реклама

«Он достал герметичный пакетик и дал пацану одному. Говорит: „На, раздай на толпу, кому страшно, хай расчехлятся, чтобы были боеспособные“», — вспомнил военнопленный.

Реклама

Как заметил Симбирский, по разговору он понял, что это был наркотик. Тогда украинские бойцы готовились к бою в селе Новопетряковка под Волновахой в ДНР, вспомнил военнопленный.

До этого другой пленный боец ВСУ рассказал, что среди украинских военных процветает наркомания, а командиры закрывают на это глаза. При этом, как отметил военнопленный, зависимость от запрещенных веществ не является поводом для отвода от призыва.

Украинский боец рассказал, что командование игнорировало употребление запрещенных веществ солдатами в Мариуполе. Более того, на позициях бойцы ВСУ заказывали себе закладки с наркотиками.