Важное 11 ноября 2022, 21:08 Пленный командир ВСУ рассказал о планах наступления на российские области Пленный командир ВСУ: Украина планирует наступать на Курскую и Белгородскую области зимой РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВСУ хотят зимой начать наступление на Белгородскую и Курскую области. Об этом рассказал военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских военных, старший лейтенант, командир взвода Владимир Лепихин, которого взяли в плен, сообщило РИА «Новости».

«Я слышал, что на территории России работают группы ДРГ (диверсионно-разведывательные группы — примеч. ред.), осуществляют подрывную деятельность, оставляют вооружение, взрывчатку для того, чтобы провести полномасштабное наступление», — рассказал военнопленный.

Реклама

Он отметил, что не сильно осведомлен в вопросе наступления, но слышал, что оно планируется на Курском и Белгородском направлении.

Реклама

«Ориентировочно это планируют зимой, когда грунт будет твердый и техника сможет пройти. <…> Слышал от инструкторов, что это Курское направление и Белгородское», — рассказал на допросе Лепихин.

Видео с допросом других взятых в плен украинских военных показал СК России. Бойцы ВСУ признались, как в марте и апреле убивали мирных жителей Мариуполя. Одной из жертв украинских бойцов стала пророссийски настроенная пожилая женщина.