Спецоперация 11 ноября 2022, 14:43 Украинский военнопленный рассказал, как убил в Мариуполе пожилую женщину СК показал допросы пленных военнослужащих ВСУ, которые убивали мирных жителей Мариуполя

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Пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины дали показания. Они рассказали, как в марте и апреле убивали мирных жителей Мариуполя. Одной из жертв стала пророссийски настроенная пожилая женщина. Следственный комитет России показал видео с допросами.

В конце марта в Мариуполе к военнослужащему 74-го отдельного разведывательного батальона Алексею Томилину подошла 70-летняя женщина и сказала, что гордится действиями властей России. Затем с ней поговорил его сослуживец, мужчина по фамилии Куриленко. Он выстрелил женщине в затылок. Пленный увидел ее уже мертвой и помог отнести тело на 30 метров от места убийства.

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«В этот момент она то ли выдохнула, то ли вдохнула, издала звук. Чисто автоматически я нажал на спусковой крючок, произошел выстрел в область грудной клетки», — сказал он.

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В другой день с тем же солдатом мужчина стрелял по людям с балкона. Алексей Томилин знал, что это были гражданские, но помог их убить.

Другой пленный, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты Даниил Овчинников, по приказу командира тоже расстреливал мирных жителей. Его сослуживец Василий Михайлов забил до смерти мужчину из поселка Мирный. Командир 74-го отдельного разведывательного батальона Артур Пустовойт убил безоружного человека.

Против них возбудили уголовные дела. Вину бойцов доказали во время комплекса следственных действий и в результате экспертиз.