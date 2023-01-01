01 января 2023, 11:34
«Вагнеровцы» захватили много пленных во время СВО — Пригожин
Пригожин: участвующая в спецоперации ЧВК «Вагнер» взяла много пленных на Украине
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил РИА «Новости» о большом количестве взятых в плен украинских военных в зоне проведения спецоперации.
«Пленных много. Пленные попадают. Кто-то ранен, кто-то испугался. Кто-то бился до конца и вынужден был выйти с поднятыми руками, чтобы сохранить жизни своих товарищей», — сказал Пригожин.
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Он отметил, что к задержанным не применяется сила, поскольку они уже заключены.
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Ранее Пригожин назвал домыслами заявления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что якобы КНДР поставляет оружие России, в частности для нужд ЧВК «Вагнер».
В свою очередь, Северная Корея также опровергла заявления Кирби и отметила, что Россия в силах защитить саму себя и не нуждается во внешней помощи.
Специальная военная операция РФ на Украине
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