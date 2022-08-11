Пять ракет ВСУ прилетели в район пожарной части около Запорожской АЭС

В район пожарной части около Запорожской АЭС прилетели пять ракет вооруженных сил Украины. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

В результате здание получило сильные повреждения.

«Первые фото с места удара боевиков Зеленского по пожарной части, расположенной неподалеку от Запорожской АЭС в Энергодаре», — подписал он снимки с разрушениями.

Дым в районе АЭС, кадры с которым в соцсетях публиковали местные жители, он объяснил пожаром на поле, произошедшим в результате обрыва линий электропередач.

До этого глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий завил, что ударами по АЭС в Запорожье украинские военные пытаются спровоцировать взрыв «грязной бомбы», который сделает территорию непригодной для проживания. По его словам, ВСУ специально целятся в хранилище ядерных отходов.