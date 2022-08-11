Пять ракет ВСУ прилетели в район пожарной части около Запорожской АЭС
Власти Запорожья сообщили о сильном повреждении здания МЧС после обстрела ВСУ
В район пожарной части около Запорожской АЭС прилетели пять ракет вооруженных сил Украины. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
В результате здание получило сильные повреждения.
«Первые фото с места удара боевиков Зеленского по пожарной части, расположенной неподалеку от Запорожской АЭС в Энергодаре», — подписал он снимки с разрушениями.
Дым в районе АЭС, кадры с которым в соцсетях публиковали местные жители, он объяснил пожаром на поле, произошедшим в результате обрыва линий электропередач.
До этого глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий завил, что ударами по АЭС в Запорожье украинские военные пытаются спровоцировать взрыв «грязной бомбы», который сделает территорию непригодной для проживания. По его словам, ВСУ специально целятся в хранилище ядерных отходов.