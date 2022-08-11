Ударами по АЭС в Запорожье украинские военные пытаются спровоцировать взрыв «грязной бомбы», который сделает территорию непригодной для проживания. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в эфире «России-24».

По его словам, ВСУ специально целятся в хранилище ядерных отходов.

«Практически били по хранилищу ядерных отходов, чтобы на нашей территории создать некую „грязную бомбу“, создать ситуацию, когда будет произведен выброс. <…> привести к загрязнению атмосферы и сделать непригодной для жизни целую территорию», — считает Балицкий.

Украинские боевики в очередной раз ударили по Запорожской АЭС сегодня днем. Произошло как минимум три «прилета» в районе хранилища радиоактивных изотопов. Никто не пострадал, но оказалась повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская». Из-за обрыва линий электропередач на поле вспыхнул пожар. Кадры с густым дымом разошлись по соцсетям.

Радиационный фон на территории АЭС нормальный.