Пять человек погибли в ДНР после обстрелов ВСУ за сутки

Пять человек за прошлые сутки погибли в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки и еще 31 пострадали из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«Пять человек погибли и 31 мирный житель получил ранения за минувшие сутки, с 8.00 5 августа до 8.00 6 августа, в результате обстрелов вооруженных сил Украины на территории Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении штаба.

Утром Совместный центр контроля и координации прекращения огня сообщил, что националисты вновь нанесли удар по Донецку, под огнем оказался Калининский район города. Также боевики ударили по населенным пунктам Макеевка и Гольмовский.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский упрекнул нынешние власти Украины в полной неготовности вести с Россией предметный диалог о прекращении огня в Донбассе.