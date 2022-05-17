Письма читают, «Грады» летают. Обстрел во время интервью военного ДНР попал на видео

Военный ДНР на передовой во время интервью «360» читал письмо от третьеклассницы из Подмосковья, когда вдруг начался обстрел. Реактивный снаряд «Града» пролетел совсем недалеко, этот момент попал на видео.

На видео можно услышать, как оглушительный рев пролетающей ракеты заставляет ополченца на миг прервать чтение письма от подмосковной школьницы. Но военный остался невозмутим и сразу, как только «Град» пролетел, продолжил читать письмо. А боевых товарищей ситуация и вовсе рассмешила. Один из них заглянул в палатку и, удостоверившись, что паники нет и все целы, удалился.

Ополченец рассказал, что их обстреливают каждый день.

«Уже привыкли как бы», — объяснил он.

Военный признался, что хотел бы заняться огородом.

«Уже восьмой год не могу огород посадить. А кто будет ухаживать? Если здесь побыли, а потом переезжать», — сказал он.

Письма от детей доставляют в Донбасс вместе с гуманитарной помощью, которую собирают в рамках акции «Доброе дело», поддержанной губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.