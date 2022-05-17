«Доброе дело» стало масштабнее: цистерну и две фуры гуманитарной помощи из Подмосковья отправили в Донбасс

Автоцистерна и две фуры с гуманитарной помощью, собранной в Подмосковье в рамках акции «Доброе дело», отправились из распределительного центра в Домодедове в Донбасс и на освобожденные территории. Брендированную цистерну оставят в Донбассе, чтобы доставлять воду в нуждающиеся районы.

Источник фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе отметила, что сбор помощи для ЛДНР становится все масштабнее. Если поначалу гумпомощь собирали в школах и волонтерских пунктах, то теперь к акции присоединились бизнесмены.

«Предприятия регулярно выходят с нами на связь, чтобы также оказать посильную помощь. На этот раз предоставили цистерну, которая сегодня отправилась в Донбасс. Что касается наших волонтеров, они работают сразу по обе стороны от границы. В распределительном центре ребята принимают, разгружают, сортируют и загружают гуманитарную помощь в фуры для дальнейшей отправки», — рассказала Швелидзе.

На сегодняшний день уже доставлено 29 фур по 20 тонн полезного груза. Также добровольцы раздают гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Источник фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Поддержка и забота

Накануне волонтеры Подмосковья вместе с Народной милицией ДНР доставили продукты питания, воду, товары для детей, одежду, детское питание, масло для лампад и свечи в Свято-Тихвинский храм в Волновахе. Гумпомощь передадут нуждающимся жителям.

«Наш город и все села вокруг в основном живут за счет гуманитарки. Батюшка будет раздавать ее по всем приходам, по всем селам нашим. У нас более 40 церквей, где батюшки также раздадут гуманитарную помощь своим прихожанам. Спасибо вам большое, что вы о нас заботитесь, не забываете», — произнесла прихожанка храма Наталья.

В акции «Доброе дело», поддержанной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, принимают участие все 1,2 тысячи школ Подмосковья. Дети приносят в школы товары первой необходимости, игрушки, рисунки и письма с теплыми словами поддержки. К ребятам присоединились и взрослые.

Источник фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Всю собранную гумпомощь привозят на распределительный склад в Домодедове. Каждый день в центр приезжают порядка 20 газелей с полезным грузом. Волонтеры работают на складе в две смены ежедневно с 09:00 до 21:00. Их силами, при участии Общественной палаты Московской области, гумпомощь отправляют в ЛДНР и на освобожденные территории.

Фуры «Доброе дело» уже побывали в Новоазовском и Тельмановском районах ДНР, городе Ясиноватая и поселке Первомайский.

Оперативный штаб гуманитарной миссии Подмосковья работает в Донецке с марта. В конце апреля открылся и большой склад, где волонтеры фасуют груз и индивидуальные наборы с продуктами и средствами гигиены для отправки жителям.

Ранее в «Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи», а также «Республиканскую базу специального медицинского снабжения» в ДНР доставили медикаменты, которые будут передавать в местные медучреждения.

В Подмосковье работают 130 волонтерских пунктов. Выбрать ближайший и узнать, какая помощь нужна именно сейчас, можно на сайте volontermo.ru.