Спецоперация 17 апреля 2024, 16:12 Певца Герелло заочно обвинили на Украине в призывах к агрессивной войне Украинская прокуратура обвинила солиста Мариинки Герелло в поддержке СВО Evgeny Filippov / Global Look Press

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Оперного певца, солиста Мариинского театра Василия Герелло заочно обвинили на Украине в публичной поддержке СВО и призывах к агрессивной войне. Соответствующее сообщение разместили в Telegram-канале генерального прокурора страны.

По данным ведомства, российский оперный певец с украинскими корнями публично поддержал деятельность российской армии на Украине, а также выступал на концерте в честь присоединения Крыма к России. Кроме того, в прямом эфире певец произнес речь в поддержку президента РФ Владимира Путина.

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Украинская прокуратура также отметила, что артист пропагандировал российскую идеологию через медиаресурсы на многочисленную публику. При этом в публикации открыто не указали фамилию Герелло, а только разместили его фотографию.

Ранее на Украине заочно обвинили главреда RT Маргариту Симоньян в призывах к геноциду, оправдании спецоперации, пропаганде конфликта и посягательстве на территориальную целостность Украины. Ей также предъявляли обвинения в том, что она финансировала деятельность по «насильственному захвату власти».