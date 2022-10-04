Песков заявил, что Россия будет ждать изменения позиции Зеленского | 360°

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Песков заявил, что Россия будет ждать изменения позиции Зеленского

Песков сообщил, что Россия будет ждать изменения позиции Зеленского по переговорам

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Россия будет ждать изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского или его преемника, чтобы переговоры с киевскими властями состоялись. Об этом 4 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

« Ну, а сейчас что можно сказать? Будем теперь ждать либо изменения позиций нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа», — процитировало слова Пескова РИА «Новости».

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Он подчеркнул, что для проведения переговоров нужно согласие обеих сторон. По его словам, спецоперация не может завершиться принятием документа без участия киевских властей. Песков добавил, что Россия с начала СВО выступала за то, чтобы достижение выдвинутых Москвой условий обеспечивались «мирными, дипломатическими, переговорными средствами».

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Напомним, накануне Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский

Дмитрий Песков

Отношения России и Украины

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