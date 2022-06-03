Песков прокомментировал сроки референдумов в Донбассе и областях Украины

Кремль не подтвердил информацию о проведении референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях в июле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки пока неизвестны, сообщила «Газета.ru».

Он отметил, что вопрос интеграции освобожденных регионов очень важен для страны, однако пока нельзя судить о сроках его решения.

«По мере того, как будут складываться соответствующие условия, ситуация будет проясняться», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь добавил, что освобождение от националистов будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполены все цели спецоперации.

Руководитель думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий ранее заявил, что Донбасс и некоторые освобожденные регионы Украины могут провести референдумы о присоединении к России уже в июле. По его словам, решение провести их одновременно было бы логичным.