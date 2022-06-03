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    03 июня 2022, 13:42

    Песков объяснил, в каком случае завершится спецоперация

    Песков: спецоперация будет продолжаться до освобождения Донбасса от националистов

    Екатерина Виславская

    Освобождение Донбасса от националистов будет продолжаться до тех пор, пока военные не достигнут всех целей спецоперации. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

    Песков объяснил, в каком случае завершится спецоперация

    По его словам, за время боевых действий с февраля были достигнуты определенные результаты. Многие населенные пункты освобождены от пронацистски настроенных Вооруженных сил Украины и непосредственно националистов. Теперь они могут возвращаться к мирной жизни.

    «Эта работа будет продолжаться до того момента, когда все цели специальной военной операции будут достигнуты», — сказал он.

    Дмитрий Песков также переадресовал военным вопрос о необходимости ускорить спецоперацию, сообщила «Газета.ru». Он напомнил, что ход боевых действий администрация президента не комментирует.