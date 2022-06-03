Песков объяснил, в каком случае завершится спецоперация

Освобождение Донбасса от националистов будет продолжаться до тех пор, пока военные не достигнут всех целей спецоперации. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

По его словам, за время боевых действий с февраля были достигнуты определенные результаты. Многие населенные пункты освобождены от пронацистски настроенных Вооруженных сил Украины и непосредственно националистов. Теперь они могут возвращаться к мирной жизни.

«Эта работа будет продолжаться до того момента, когда все цели специальной военной операции будут достигнуты», — сказал он.

Дмитрий Песков также переадресовал военным вопрос о необходимости ускорить спецоперацию, сообщила «Газета.ru». Он напомнил, что ход боевых действий администрация президента не комментирует.