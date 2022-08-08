Зеленский нашел новую причину не заключать мирные соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет никаких мирных переговоров с Россией, если на освобожденных территориях проведут какие-либо референдумы. Этим он показал свое наплевательское отношение к свободам и выбору людей. Такое мнение, комментируя видеообращение Зеленского, высказала блогер Аксинья Гурьянова.

Далее — прямая речь.

Истинное лицо Зеленского

Зеленский нашел причину уйти от мирных переговоров, заявив, что никаких мирных соглашений не будет, если Россия проведет на освобожденных территориях референдум. Этим он еще раз подтвердил, что жизни украинцев ему совершенно не важны и он будет воевать до последнего украинца. В то время как его супруга в дорогой одежде позирует глянцевым журналам, гибнут люди.

Свое настоящее лицо Зеленский показал давно, и это лицо — доллар! США поставили задачу Зеленскому: во что бы то ни стало патриотизм держать на высокой планке. Но украинцы начинают прозревать, и даже до самых убежденных патриотов уже доходит: для Зеленского трагедия — это возможность заработать лично и дать возможность заработать кланам, представляющим интересы США.

Конец пропаганды

Пропаганда на Западе внушает своим избирателям, что Россия — зло. Эту пропаганду всячески удобряет лично Зеленский. Референдум на освобожденных территориях ставит точку на воплях актера Зеленского об оккупации, четко показывая всему миру, что данные территории освобождаются, а не оккупируются. Это значит, что он не справился с работой и очередной транш средств может пойти в том числе лично в карман Зеленского.

Очередь за свободой

Очереди из желающих вернуться в налаживаемую мирную жизнь на освобожденных Россией территориях наглядно уже сейчас показывают предполагаемый результат референдума. Люди уже голосуют действием. Украина отвечает обстрелами мирной инфраструктуры на право выбора людей! Люди выбрали Россию и свободу от нацизма и диктата международных аферистов из Демократической партии США. И эта неминуемая реальность демонстрирует поражение украинского проекта, как и всего наследия СССР.

Россия, несмотря на сопротивление ее врагов, восстанавливается, и какой она будет, во многом зависит от того, как будет проведен референдум. Все те, кто сейчас в России будут вставлять палки в колеса референдума на освобожденных территориях, четко обозначат себя вне российского общества, врагами России.

Беспомощные потуги Зеленского похожи на предсмертные конвульсии. Украинцы — не его личная собственность и не рабы США у кучки богатых международных дельцов. Право выбора дал нам Господь! И если с этим правом выбора не согласен Зеленский, значит, он не просто против России — он против Бога. Очередным тому подтверждением являются разговоры о принятии закона о легализации однополых браков — и это в христианской, православной стране!