Захарова: украинский проект безопасности «испепелит» западные страны | 360°

Мир 14 сентября 2022, 13:03 Поделиться Telegram

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Viber Захарова: украинский проект безопасности «испепелит» западные страны Представитель МИД Захарова заявила об испепелении Запада проектом безопасности Украины

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Предложения, выдвинутые в украинском проекте по гарантиям безопасности, испепелят Запад, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова привело РИА Новости.

«Поставить под тотальную зависимость западные страны, обязуя их продолжать подобный масштаб помощи киевскому режиму — это испепелить их. Представляете, предлагается это сделать государствам, которые сейчас думают, как им пережить зиму. Барабанная дробь, мы говорим о развитых странах», — сказала Захарова.

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Она добавила, что проблемы, которые ждут Европу в ближайшие несколько месяцев в связи со взятым курсом на полный отказ от российских энергоресурсов, спровоцированы действиями США.

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Накануне офис президента Украины Владимира Зеленского представил проект «Киевский договор безопасности». В нем прописан ряд гарантий, за соблюдением которых должны следить страны-гаранты: США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений в стране. Также среди требований возмещение ущерба со стороны России.

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