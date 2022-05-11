Песков ответил на вопрос о включении Херсонской области в состав России

Жители Херсонской области Украины должны сами принять решение о возможном вступлении в состав России, но этот вопрос должен быть легитимным и иметь юридическое обоснование. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что только жители этого региона сами определяют свою дальнейшую судьбу.

«Этот вопрос должен быть тщательно и четко оценен правовиками и юристами, так как подобные решения должны иметь юридическую подоплеку и быть легитимными, как было на примере с Крымом», — сообщил Песков.

Заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов ранее заявил, что власти готовы обратиться к руководству России с просьбой принять Херсонскую область в состав субъектов РФ.

Стремоусов сказал, что исконно русские земли должны вернуться в лоно исторической культуры и ценностей.