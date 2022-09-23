Песков назвал возможный удар ВСУ по Донбассу атакой на Россию | 360°

Спецоперация 23 сентября 2022, 13:35 Поделиться Telegram

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Viber Песков назвал возможный удар ВСУ по Донбассу атакой на Россию Пресс-секретарь президента РФ Песков: атака на Донбасс — это атака на Россию

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Россия будет рассматривать попытки Украины вернуть Донбасс и другие территории как атаку на себя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путин Дмитрий Песков, передал ТАСС.

Таким образом он ответил журналистам на вопрос, будет ли Россия, в случае положительного решения на референдумах, рассматривать попытки Украины вернуть себе территории как атаку себя.

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«Безусловно», — сказал политик.

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Ранее сообщалось, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проголосовал на референдуме о вхождении ДНР в состав Российской Федерации. Он также обратился к землякам с напутственной речью и заявил, что проведение референдума является исторической вехой.

В Московской области будут работать 11 участков для голосования в рамках референдума о присоединении новых территорий к России. Свой участок для голосования можно узнать по телефону 8-800-550-97-44.

Референдум продлится до 27 сентября. Избирательные участки открылись 22 сентября. В детсадах, школах и колледжах ради безопасности объявили выходной.

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