Песков назвал условие завершения спецоперации на Украине

Россия завершит специальную операцию на Украине только после достижения всех поставленных задач. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

По его словам, у специальной операции нет четких временных рамок, а самое главное — ее эффективность.

«Российские военные получили приказ от Владимира Путина работать аккуратно, и поэтому избегают жертв среди мирного населения», — напомнил Песков.

Помощник российского лидера отметил, что националистические батальоны Украины не гнушаются ничем.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее сообщал, что специальная операция на Украине стала превентивной мерой самообороны России, которая полностью укладывается в нормы Устава ООН.