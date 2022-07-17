Медведев, напомнил почему Россия начала спецоперацию на Украине

Спецоперация России на Украине — превентивная мера самообороны, которая укладывается в норму Устава ООН. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его слова процитировал ТАСС.

Он рассказал об этом во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в рамках поездки Медведева в Волгоградскую область.

«Решение [президента России Владимира Путина о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины] полностью укладывается в правила и принципы Устава ООН. Имея в виду, что каждая страна имеет право на самооборону, причем — и вот здесь я просто хочу обратить на это внимание и наших дорогих ветеранов, и молодежи, — у государства есть и право на превентивную самооборону», — заявил зампрмед Совбеза России.

По его словам, об этой мере нельзя забывать. Он напомнил, что увеличение общих границ НАТО и России является прямой и явной угрозой безопасности РФ. Медведев подчеркнул, что конфликт страны с Альянсом усилился после того, «что произошло с Крымом».

Также Медведев подчеркнул, что этот шаг стал вынужденной мерой. Он заявил, что Запад долгие годы игнорировал озабоченности России.