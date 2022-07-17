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    17 июля 2022, 16:04

    Медведев, напомнил почему Россия начала спецоперацию на Украине

    Медведев заявил, что спецоперация РФ на Украине стала мерой превентивной самообороны

    Александр Иванов

    Спецоперация России на Украине — превентивная мера самообороны, которая укладывается в норму Устава ООН. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его слова процитировал ТАСС.

    Медведев, напомнил почему Россия начала спецоперацию на Украине

    Он рассказал об этом во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в рамках поездки Медведева в Волгоградскую область.

    «Решение [президента России Владимира Путина о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины] полностью укладывается в правила и принципы Устава ООН. Имея в виду, что каждая страна имеет право на самооборону, причем — и вот здесь я просто хочу обратить на это внимание и наших дорогих ветеранов, и молодежи, — у государства есть и право на превентивную самооборону», — заявил зампрмед Совбеза России.

    По его словам, об этой мере нельзя забывать. Он напомнил, что увеличение общих границ НАТО и России является прямой и явной угрозой безопасности РФ. Медведев подчеркнул, что конфликт страны с Альянсом усилился после того, «что произошло с Крымом».

    Также Медведев подчеркнул, что этот шаг стал вынужденной мерой. Он заявил, что Запад долгие годы игнорировал озабоченности России.