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Песков назвал ответственных за заявления Зеленского об ударах по России

Пресс-секретарь Песков назвал США и Британию ответственными за заявления Зеленского

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США и Британия руководят действиями властей Украины, поэтому должны отвечать за заявления президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

Зеленский во время своего пребывания в Австралии выступил на пресс-конференции. Он призвал военно-политический блок НАТО нанести удар по России в качестве превентивной меры. В последнее время украинский президент придерживается агрессивной риторики в адрес Москвы. По мнению Пескова, в этом виноват поддерживающий его Запад в лице США и Британии.

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«Поэтому именно они несут ответственность и должны нести ответственность за действия и заявления этого человека (Зеленского — прим. ред.) и этого режима», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

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На фоне резких заявлений Зеленского ВСУ продолжают обстреливать республики Донбасса и освобожденные территории, вошедшие в состав России по итогам референдумов. При этом при атаках на гражданскую инфраструктуру украинские военные используют американские ракетные системы HIMARS.

Владимир Зеленский

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