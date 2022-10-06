ВСУ открыли огонь из HIMARS по жилому дому в Херсоне | 360°

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ВСУ открыли огонь из HIMARS по жилому дому в Херсоне

Экстренные службы: ВСУ обстреляли жилой дом в Херсоне из HIMARS

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ВСУ обстреляли жилой дом в Херсоне из HIMARS. Об этом сообщил представитель городских экстренных служб. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Подтверждаем обстрел HIMARS жилого дома на Текстильщиках», — сказал он.

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Представитель ведомства сообщил, что официальную информацию по пострадавшим стоит ожидать от Минздрава области. Она поступит позднее.

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Ранее представители региона рассказывали об обстрелах со стороны ВСУ в районе Антоновского моста. По их словам, пять ракет удалось сбить в воздухе. Для обстрела магистрали украинские войска также применили РСЗО HIMARS.

Сообщения об обстреле области со стороны ВСУ появляются регулярно. Также украинская сторона наносит удары по Запорожской области. По данным члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, недавно ВСУ заминировали основные пять мостов через Днепр и ДнепроГЭС.

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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