Песков назвал очень важным событием расширение территорий России | 360°

Все новости

Подмосковье

05 октября 2022, 13:43

Подмосковье примет участие в международной конференции по вопросам миграции

Общество

05 октября 2022, 13:43

Мобилизованным объяснили, что от них не могут требовать покупать экипировку

Реклама

Мир

05 октября 2022, 13:33

Позицию США по использованию HIMARS Украиной назвали доказательством их участия в конфликте

Власть

05 октября 2022, 13:31

Песков объяснил, в каких границах Донбасс присоединился к России

Важное

05 октября 2022, 13:21

«Люди, которые не останавливаются на достигнутом». Воробьев наградил лучших педагогов Подмосковья

Спецоперация

05 октября 2022, 13:21

Пыточную тюрьму нацбатальона «Айдар» обнаружили в ЛНР

Спецоперация

05 октября 2022, 13:20

Военная подготовка мобилизованных в ЮВО попала на видео

Власть

05 октября 2022, 13:20

Песков опроверг планы Путина сделать новое заявление по спецоперации

Происшествия

05 октября 2022, 13:17

Бывшего ректора ВГИКа нашли мертвым в подъезде собственного дома

Важное

05 октября 2022, 13:14

Песков назвал очень важным событием расширение территорий России

Песков анонсировал вхождение новых субъектов в состав России в статусе де-юре

Читать 360tv в

Новые субъекты де-юре 5 октября вошли в состав России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

"Страна наша стала больше с сегодняшнего дня де-юре, что очень важно", - сказал он.

Реклама

Таким образом он прокомментировал официальное назначение президентом России Владимиром Путиным врио руководителей четырех новых субъектов.

Реклама

Песков напомнил, что расширение территорий страны уже закреплено в конституционном законодательстве Федерации.

Утром 5 октября стало известно, что таможня на границе ДНР и России уже прекратила работу. Врио главы региона Денис Пушилин сообщил, что это произошло ровно в полночь. Также он отметил, что на границе продолжит действовать паспортный контроль и проверка на предмет провоза запрещенных предметов - различных типов оружия включая взрывчатку. Сроки действия этой меры Пушилин не уточнил.

Также он отметил, что жители ДНР уже стали гражданами России.

Дмитрий Песков

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама