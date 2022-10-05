Песков назвал очень важным событием расширение территорий России | 360°

Важное 05 октября 2022, 13:14 Поделиться Telegram

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Viber Песков назвал очень важным событием расширение территорий России Песков анонсировал вхождение новых субъектов в состав России в статусе де-юре пресс-служба Кремля

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Новые субъекты де-юре 5 октября вошли в состав России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

"Страна наша стала больше с сегодняшнего дня де-юре, что очень важно", - сказал он.

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Таким образом он прокомментировал официальное назначение президентом России Владимиром Путиным врио руководителей четырех новых субъектов.

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Песков напомнил, что расширение территорий страны уже закреплено в конституционном законодательстве Федерации.

Утром 5 октября стало известно, что таможня на границе ДНР и России уже прекратила работу. Врио главы региона Денис Пушилин сообщил, что это произошло ровно в полночь. Также он отметил, что на границе продолжит действовать паспортный контроль и проверка на предмет провоза запрещенных предметов - различных типов оружия включая взрывчатку. Сроки действия этой меры Пушилин не уточнил.

Также он отметил, что жители ДНР уже стали гражданами России.

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