Спецоперация 11 ноября 2022, 12:49 Песков допустил, что целей спецоперации на Украине можно достичь при помощи переговоров Пресс-секретарь Кремля Песков: целей СВО можно достичь переговорами, но они невозможны РИА «Новости»

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Спецоперация России на Украине завершится только после достижения поставленных целей. Это возможно не только при помощи боевых действий, но и мирных переговоров, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщили «Известия».

«Специальную военную операцию на Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами», — сказал он.

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Второй вариант Дмитрий Песков посчитал допустимым, но невозможным. Украинская сторона не изменила своей позиции и по-прежнему отказывается от переговоров. Поэтому спецоперация продолжается.

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Главную цель спецоперации ранее назвал на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин. Он напомнил о необходимости оказать помощь жителям Донбасса, ведь Украина под влиянием Запада отказалась исполнять Минские соглашения.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Кроме защиты Донбасса, она призвана устранить угрозы безопасности России, демилитаризировать и денацифицировать Украину. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что целей достигнут, сколько бы времени это ни заняло.