Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал доклад правозащитников о преступлениях ВСУ. Такая реакция возмутила читателей французской газеты Le Figaro.

Доклад о преступлениях ВСУ опубликовала ранее правозащитная организация Amnesty International. Ее генсек Аньес Калламар отметила, что представленные в документе выводы основываются на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований. Зеленский расценил доклад как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву». Эти слова не понравились читателям французского издания, в котором вышла статья о работе правозащитников.

«Доклад Amnesty — первый западный камень в огород Зеленского. От этого камня Зеленский не может отмахнуться, как он это делает обычно», — написал один из них.

Еще один пользователь предположил, что украинцы пытаются выиграть информационную войну. Для достижения этой цели Украина отрицает очевидное и следует советам своих американских инструкторов.

«Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинскую армию от соблюдения международного гуманитарного права», — подчеркнули в комментариях.

Реакция Зеленского не понравилась и читателям немецкой газеты Die Welt. По их словам, президент Украины не способен воспринимать критику.