Спецоперация 01 марта 2023, 20:54 Первый Leopard с экипажем польских наемников захватили под Артемовском Муратов: российские военные захватили первый немецкий танк Leopard с польскими наемниками

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Заместитель секретаря Донецкого отделения «Единой России» Алексей Муратов сообщил, что под Артемовском захватили первый немецкий танк Leopard. Управляли боевой машиной польские наемники, уточнил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Насколько мне известно, экипаж захваченного танка — польские наемники», — сказал Муратов.

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Представитель ДНР объяснил появление поляков на передовой тем, что страна проявляет максимальную агрессию по отношению к России и занимает даже «более антирусскую» позицию, чем все другие страны.

Муратов напомнил, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий недавно заявил о готовности Варшавы взять на себя ответственность за формирование «нового мирового порядка». Подобная позиция, уточнил политик, является прямой отсылкой к риторике Гитлера.

В годы Великой Отечественной войны, напомнил он, предки нынешних воинов жгли и захватывали немецкие «Тигры» и «Пантеры».

«Их потомки жгут и захватывают „Леопарды“. Коллективному Западу в этом смысле вообще не везет с „кошачьими“. Впрочем, как мы видим, там не умеют учиться на своих ошибках», — резюмировал Муратов.

Немецкие боевые машины Leopard заметили в районе Артемовска днем ранее. Информацию о появлении техники НАТО у ВСУ подтвердил советник врио главы ДНР Ян Гагин, который уточнил, что это такая же «бронецель» для ВС РФ, как и все остальные.