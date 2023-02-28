Спецоперация 28 февраля 2023, 14:29 Немецкие танки Leopard заметили в районе Артемовска Советник главы ДНР Гагин сообщил о немецких танках Leopard в районе Артемовска Википедия

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Немецкие танки Leopard заметили в районе Артемовска, они стали обычной целью для российских артиллеристов. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия».

«Были заявления о том, что в районе Артемовска появлялись „Леопарды“. Это такая же бронецель, как и все остальные», — сказал Гагин.

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По его словам, из появления западных танков на поле боя не стоит делать сенсацию. Тем более что продвижению тяжелой техники мешает весенняя распутица.

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Врио главы ДНР подчеркнул, что Украина фактически уже потеряла Артемовск. Не определена только конкретная дата, когда это произойдет. ВСУ уже признали, что не могут снабжать обреченный гарнизон.

Ранее военные Германии заявили о низкой боевой готовности танков Leopard. По мнению главы Союза военнослужащих Германии Андре Вюстнера, немецкая армия сейчас не боеспособна.