Перехваченный разговор СБУ раскрыл детали убийства первого главы ДНР | 360°

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Перехваченный разговор СБУ раскрыл детали убийства первого главы ДНР

РИА «Новости»: убийце первого главы ДНР Захарченко заплатили пять миллионов рублей

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Убийца первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко получил за подрыв политика пять миллионов рублей. Об этом говорится в перехваченном телефонном разговоре сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), написало РИА «Новости».

«Я говорю, что за Захарченко отошло пять миллионов рублей. Пять миллионов человеку, который исполнял. Два миллиона долларов — общий бюджет, на подготовку, на закладку. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять миллионов рублей», — заявил  сотрудник спецслужб в телефонном разговоре.

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Захарченко погибавгусте 2018 года при взрыве в центре Донецка, преступники пронесли взрывное устройство в кафе «Сепар». Следственный комитет России квалифицировал дело как теракт, а ФСБ заявила о подозрении в преступлении сотрудников украинских спецслужб.

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Захарченко возглавлял ДНР с 2014 по 2018 год. Власти Южно-Сахалинска увековечили его память, назвав фамилией первого главы ДНР одну из улиц.

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