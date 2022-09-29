Перехваченный разговор СБУ раскрыл детали убийства первого главы ДНР | 360°

Спецоперация 29 сентября 2022, 10:16 Поделиться Telegram

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Viber Перехваченный разговор СБУ раскрыл детали убийства первого главы ДНР РИА «Новости»: убийце первого главы ДНР Захарченко заплатили пять миллионов рублей РИА Новости

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Убийца первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко получил за подрыв политика пять миллионов рублей. Об этом говорится в перехваченном телефонном разговоре сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), написало РИА «Новости».

«Я говорю, что за Захарченко отошло пять миллионов рублей. Пять миллионов человеку, который исполнял. Два миллиона долларов — общий бюджет, на подготовку, на закладку. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять миллионов рублей», — заявил сотрудник спецслужб в телефонном разговоре.

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Захарченко погибавгусте 2018 года при взрыве в центре Донецка, преступники пронесли взрывное устройство в кафе «Сепар». Следственный комитет России квалифицировал дело как теракт, а ФСБ заявила о подозрении в преступлении сотрудников украинских спецслужб.

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Захарченко возглавлял ДНР с 2014 по 2018 год. Власти Южно-Сахалинска увековечили его память, назвав фамилией первого главы ДНР одну из улиц.

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