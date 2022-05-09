Память о первом главе ДНР увековечат в Южно-Сахалинске

Одна из улиц в Южно-Сахалинске будет названа в честь бывшего первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Глава региона подчеркнул, что власти области всегда чтут память настоящих патриотов своей родины.

«Захарченко мужественно сражался за свою землю, был сильным лидером, за которым шли люди. В 2018 году Александр Захарченко погиб, не изменив своим принципам», — сказал губернатор.

По словам Лимаренко, что именем Захарченко назовут назвать одну из улиц в строящемся жилом квартале «Уюн».

«Чтобы память об этом мужественном и смелом человеке жила в сердцах людей», — заключил он.

Захарченко возглавлял ДНР с 2014 по 2018 год. 31 августа 2018 года он погиб в центре Донецка в результате теракта.