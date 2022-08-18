Переговоры Зеленского, Эрдогана и Гутерриша прошли за закрытыми дверьми

Во Львове состоялись трехсторонние переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана, генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Украины Владимира Зеленского. Они прошли в закрытом режиме и заняли 40 минут, сообщил сайт Haberturk.

«Состоялся трехсторонний саммит между президентом Эрдоганом, Зеленским и генеральным секретарем ООН Гутерришем. Он длился около 40 минут», — сообщил автор статьи.

Встреча прошла во дворце Потоцких в закрытом для прессы режиме. Перед трехсторонними переговорами Владимир Зеленский пообщался с Реджепом Эрдоганом отдельно. Они обсудили стратегическое партнерство. Беседа длилась два часа.

Турецкий президент прибыл на Украину с пересадкой в польском аэропорту Жешув. С ним во Львов приехал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи и другие чиновники.

С Антониу Гутерришем Владимир Зеленский также пообщался вне трехстороннего формата. Они обсудили соглашение по зерну, судьбу военнопленных и ситуацию на Запорожской АЭС.