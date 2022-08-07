Власти Украины из-за потерь ВСУ досрочно направили на передовую мобилизованных

Крупные потери ВСУ заставили киевский режим направить на передовую не прошедших полный курс обучения мобилизованных граждан. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что также для восполнения личного состава украинских формирований туда отправили получивших ранения боевиков, которые не завершили полный курс реабилитации.

«Принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области. Вместе с ними направляются и находившиеся в госпиталях раненые до завершения ими полного курса реабилитации после ранений», — заявил Конашенков.

Крупные потери ВСУ связаны с наступлением российских войск в рамках проведения специальной военной операции, а также с тем, что украинские боевики стали чаще сдаваться в плен. Ранее сложивший оружие боец ВСУ заявил, что командование хотело отправить его на передовую, несмотря на то, что он не прошел полную подготовку. За отказ ему угрожали расстрелом.