Боец ВСУ Дмитрий Шатилов сдался в плен, несмотря на всевозможные запугивания с украинской стороны. Мужчину отправили на передовую без должной подготовки.

Шатилов отметил, что командование относилось к рядовым с безразличием и предупреждало об ужасах плена. Его рассказ привел Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти. Спецоперация».

«Командованию было все равно. Сказали: „Если будете бежать, вас свои же и постреляют“. Выбора у нас не было особенно — или стоять, или бежать и все равно умереть», — заявил боец ВСУ.

Повестку Шатилову, который родом из села Калиновка Николаевской области, вручили на одном из украинских блокпостов. И в Донбасс отправили неподготовленным. О том, как сдаться, мужчина думал с самого начала и о своем решении не пожалел.

«Спасибо, что жив, что обращение не такое, как нам говорили. Рассказывали — лучше пулю в голову. Что будут бить, убивать, а на деле совсем по-другому», — отметил украинец, пообещав рассказать правду о происходящем после возвращения домой.

В штабе территориальной обороны ДНР ранее сообщили, что союзные силы начали боевые действия в условиях городской застройки Артемовска.