Пентагон заявил, что не передавал Украине данные о расположении российских командиров

США не предоставляют Украине разведданые о местонахождении командиров ВС РФ на поле боя, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге. Однако он признал, что Америка передает информацию «о ситуации на земле, которая помогает Украине защищать свою страну».

«Мы не предоставляем разведданные о местонахождении военных лидеров на поле боя и не участвуем в принятии решений по определении целей украинскими военными», — прокомментировал Кирби публикацию в The New York Times.

Газета утверждает, что американская разведка передала Украине данные, которое позволили «нацелиться и убить многих российских генералов». Кирби отметил, что украинская сторона имеет больше информации, чем Пентагон, о своей земле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российским военным известно о передаче данных из США и Великобритании на Украину. Однако это не помешает России достигнуть поставленных задач, подчеркнул представитель Кремля.