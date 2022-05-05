Песков подтвердил, что США передают Украине разведданные

Российским военным известно, что США, Великобритания и НАТО передают Украине не только оружие, но и разведданные. Все это не способствует быстрому завершению спецоперации. Однако она будет доведена до конца. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нашим военным хорошо известно, что Соединенные Штаты, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским Вооруженным силам», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Песков отметил, что даже такое положение дел не помешает России достигнуть поставленных целей в рамкам спецоперации.

Представитель Кремля на вопрос о том, могут ли с учетом вышеуказанных фактов быть приняты специальные меры реагирования, ответил, что российские военнослужащие «сделают все, что необходимо в этой ситуации».

Ранее газета The New York Times написала, что Штаты предоставляли Украине разведданные, которые помогли украинской стороне уничтожить 12 российских генералов.