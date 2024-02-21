Спецоперация 21 февраля 2024, 00:39 В Пентагоне рассказали, что придется делать Украине без поддержки США Пентагон возложил на Украину принятие планов по удержанию городов

Читать 360tv в

Украине без поддержки США придется самостоятельно принимать решения по поводу того, на каких направлениях вести оборонительные действия. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

По словам чиновника, Вашингтон в ближайшей перспективе не сможет предоставлять критически значимые пакеты военной помощи Киеву.

Реклама

Банковой придется делать выбор, какие города и населенные пункты они в состоянии будут удерживать.

При этом она призвала палату представителей конгресса США утвердить законопроект на выделение 66 миллиардов долларов на помощь Украине.

Ранее сообщалось, что украинские власти испугались конкуренции за оружие с Пентагоном.

По словам депутата Верховной рады Александра Устинова, существует большая вероятность, что Америка примет участие в ближневосточном конфликте. При таком развитии событий Украине придется конкурировать не только с Израилем, чтобы получить оружие, но еще и с армией США.