Мир 18 февраля 2024, 03:13 «Страшный сценарий». На Украине испугались вступления США в войну на Ближнем Востоке Депутат Рады Устинова: в Киеве испугались конкуренции с Пентагоном из-за оружия РИА «Новости»

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Украинские власти испугались, что им придется конкурировать за оружие с Пентагоном, если США вступят в войну на Ближнем Востоке. Об этом заявила депутат Верховной Рады Александра Устинова в интервью журналистке Наталье Мосейчук, сообщило РИА «Новости».

По словам политика, существует большая вероятность, что Америка примет участие в ближневосточном конфликте. При таком развитии событий Украине придется конкурировать не только с Израилем, чтобы получить оружие, но еще и с армией США.

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«То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке — это очень может быть для нас страшный сценарий, потому что все оружие пойдет туда, для американских солдат», — заключила Устинова.

Депутат подчеркнула, что Америка уже истощила свои запасы по отдельным видам вооружений из-за украинских запросов. В качестве примера она привела переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

При этом ВСУ нуждается в боеприпасах к ЗРК Patriot, но здесь могут возникнуть бюрократические проблемы, заявила она.

Ранее конгресс США подготовил сокращенный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню.