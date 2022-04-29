Пентагон раскрыл содержание новых поставок вооружения на Украину

Украина получит американские гаубицы и беспилотники. Военный груз доставят на 12 самолетах в течение суток. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона.

Он подчеркнул, что речь идет о вооружении калибром 155 миллиметров, боеприпасах, беспилотниках «Феникс» и радарах.

«В следующие 24 часа более 12 рейсов ожидается из США», — заявил представитель Минобороны США.

Собеседник журналистов заявил, что в настоящий момент более 100 украинских военных проходят обучение у американских инструкторов по использованию артиллерии. При этом представитель Пентагона отметил, что США не вывозили украинцев из страны и не отправляли к ним собственных военных. Как именно проходят тренировки, представитель Пентагона не уточнил.

Накануне власти Канады сообщили, что привлекли своих военных для обучения украинской армии использованию артиллерии. Об этом заявила министр обороны страны Анита Ананд. Место проведения тренировок она не уточнила.